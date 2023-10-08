السوشيال ميديا وسيلة «محمد» للترويج: تفاعل الشباب شجعني

دفعه الشغف إلى محاولة التعرف على كافة أنظمة الزراعة الحديثة، لما وجد فى هذا المجال من مميزات مهمة تجعله مشروع المستقبل لمن يفكر فى تحقيق استقلال مالى. محمد السيد، أحد خريجى كلية الزراعة، واحد من المهتمين بمجال الزراعة المائية، يقوم دائماً بتلخيص ما يقرأ من كتب وأبحاث ويضعها على السوشيال ميديا لتكون مرجعاً لكل من يريد تأسيس نظام زراعة مائية، سواء كان ذلك الأمر على الأسطح أم فى مساحات فارغة، وهو ما نجح فيه العشرينى بشكل كبير بعدما أصبحت له قاعدة جماهيرية تنتظر دوماً ما يقدمه من تلخيصات.

«السيد»: الزراعة المائية تضاعف الإنتاج علشان كده لازم كل حاجة تكون محسوبة بدقة

يقول «السيد» إنه بدأ الاهتمام بالزراعة المائية من وقت تخصصه فى مجال الإنتاج النباتى قسم الخُضر بكلية الزراعة لكونه كان يدرس محتوى خاصاً بهذا النوع من الزراعة: «كان المحتوى قوياً وفيه نوع من المتعة فى تدريس المقرر، وكان يتم تجميع مستجدات الأبحاث العلمية فى مجال الزراعة المائية باللغة الإنجليزية ويعاد شرحها وعرضها فى صورة عروض تقديمية ومناقشتها بشكل مبسط، وهو ده سبب حبى للنوع ده من الزراعة وسعيى المستمر لدعم المبتدئين».

بعد التخرج مباشرة قرر العشرينى تقديم سلسلة مبسطة للطلاب والمبتدئين فى المجال فى صورة مجموعة بوستات على السوشيال ميديا بهدف نشر ثقافة الزراعة المائية وكذلك زراعة أسطح المنازل مائياً بالخضراوات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للأسرة وكذلك الربح لكون الإنتاج غزيراً فى حال زراعة المحاصيل مائياً.

يطمح «السيد» إلى تأسيس شركة خاصة بمجال الزراعة المائية تكون مهمتها توفير الأدوات اللازمة لأنظمة الزراعة المائية وتصميم وتنفيذ المزارع وأسطح المنازل، إلى جانب تقديم الاستشارات الزراعية فى مجال الزراعة المائية بشكل مجانى بالكامل ومساعدة الطلاب وحديثى التخرج: «الزراعة المائية تضاعف الإنتاج فى وحدة المساحة، علشان كده لازم كل حاجة تكون محسوبة بدقة شديدة لأن الخسارة فيها مش سهلة لأنها بتعتمد على بذور بعض النباتات غير التقليدية واللى بيكون سعرها مرتفع، علشان كده بيكون هدف أصحاب المشاريع التصدير للخارج لأن المنتج بيكون سعره مرتفع لأن المدخلات مرتفعة مقارنة بنفس النوع من المحاصيل المزروعة فى الأراضى التقليدية، علشان كده لازم المنتج يخرج فى أفضل جودة ممكنة ليستحق التصدير وإلا هتكون الخسارة فادحة».

مع نجاح أفكار الزراعة المائية التى يروج لها العشرينى قرر أن يطور الأمر ويعمل على زيادة التفاعل من خلال تلخيص الكتب العلمية بهدف استخلاص أفضل المعلومات المتعلقة بالزراعة بدون تربة للتيسير على الشباب: «فيه تفاعل من الشباب مع البوستات بتاعتى، وده شجعنى إنى أكثف من بوستاتى علشان الكل يستفيد منها، وبكده نبقى قدرنا نوفر للشباب مشروع يضمن لهم دخل ثابت». يهتم «محمد» بشرح طرق الزراعة بدون تربة بشكل عام ويركز على المائية منها، لما فيها من فوائد عديدة تجعلها من الزراعات التى يمكن تطبيقها بسهولة لتوافر كافة عناصر الإنتاج فى المنازل كلها: «الزراعة المائية مشروع سهل ومربح ومش مكلف طالما هيتنفذ فوق السطح، لكن التوسع فى النوع ده محتاج رأس مال ضخم لأن كل ما المساحة زادت المصروفات هتزيد».