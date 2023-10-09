تحذيرات وهروب جماعي.. هلع في إسرائيل بسبب «طوفان الأقصى»

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرًا، بشأن السفر إلى بعض الدول التي لديها تحذيرات من السفر، كما طالب المجلس، من خلال بيانه الرسمي، رعاياه في دول الشرق الأوسط بتوخي الحذر والعودة بأسرع وقت ممكن في ضوء تطورات الأحداث.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية حيث شنت المقاومة الفلسطينية هجومًا مفاجئًا واسع النطاق ضد المستوطنات الإسرائيلية، أسمته بـ«طوفان الأقصى» ما أدى إلى سقوط قتلى إسرائيليين وأسر العديد ردا على ذلك أعلنت إسرائيل «حالة الحرب».

هروب بسبب «طوفان الأقصى»

تظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ازدحاما كبيرا في مطار بن جوريون بتل أبيب يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، إذ تكونت طوابير انتظار طويلة بسبب الإسرائيليين الذين تسابقوا لمغادرة البلاد بشكل جماعي للهرب من «طوفان الأقصى».

تصاعد الأحداث وفي سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مطار بن جوريون يشهد حاليا ازدحاما شديدا بالمغادرين الذين يفرون بسبب تصاعد الأحداث، بعدما طالب جيش الاحتلال المستوطنين بإخلاء 25 مستوطنة في منطقة غلاف غزة، بالإضافة إلى المستوطنات الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان، بسبب الحالة المستمرة من الهلع والرعب الناجمة عن صواريخ المقاومة الفلسطينية، وخاصة مع استمرار دوي صفارات الإنذار بشكل متواصل.