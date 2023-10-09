الاحتلال الإسرائيلي يقتحم العيزرية.. ومسجد أحمد ياسين في مرمى القصف

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة العيزرية بشرق القدس المحتلة، وفقا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي محافظة سلفيت الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، فلسطينيين اثنيين أحدهما يدعى طلال أبو عصبة والآخر حسام حرب، عقب اقتحام قريتي رافات غرب المحافظة واسكاكا شرق سلفيت.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة،كما قصف عدة منازل ومسجدا، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم فتاة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات، كما قصفت الطائرات الحربية، منزليين اثنيين أحدهما بمنطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، والآخر في تل الزعتر شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 4 آخرين.

ونزح نحو 74 ألف فلسطيني إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة جراء القصف العنيف والغاراات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا»

ورجحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم «الأونروا» في بيان، ازدياد الأعداد، موضحة أن مدرسة تابعة للوكالة تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة «أكثر من 225 شخصا» تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر، ما ألحق أضرار جسيمة بالمدرسة.

وشددت الوكالة الأممية، على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، للهجوم أبدا، وطالبت «الأونروا»، بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار،