فيلم «The Exorcist: Believer» يحقق 45 مليون دولار إيرادات في 3 أيام بالسينمات

لليوم الثالث على التوالي، احتفظ فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» بصدارة شباك التذاكر الأمريكي، محققا إيرادات محلية بقيمة 27.2 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 17.8 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات حول العالم خلال 3 أيام إلى 45 مليون دولار، وفق موقع «موجو بوكس أوفيس».

ونجح فيلم «The Exorcist: Believer» في تحقيق إيرادات بقيمة 11.8 مليون دولار في أول أيامه بالسينمات، بينما حقق في اليوم الثاني 9 ملايين دولار، وانخفضت في اليوم الثالث إلى 6.3 مليون دولار.

تفاصيل «The Exorcist: Believer»

وجاء طرح فيلم «The Exorcist: Believer» بعد مرور 50 عاما على إنتاج الجزء الأول في عام 1973، وتعود إلين بورستين وليندا بلير لإعادة تقديم دورهما التي قدمها في الجزء الأول من الفيلم، بينما يضم في بطولته عددا من الأبطال الجدد، منهم: ليزلي أودوم جونيور، وآن دود، وجينيفر نيتلز، ونوربرت ليو بوتز، وليديا جيويت، وأوليفيا ماركوم.

تدور أحداث الفيلم عندما تختفي فتاتان في الغابة وتعودان بعد 3 أيام دون أن تتذكرا ما حدث لهما، يبحث والد إحدى الفتيات عن كريس ماكنيل، التي تغيرت إلى الأبد بسبب ما حدث لابنتها قبل 50 عامًا.