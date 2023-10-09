موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر.. زيادة جديدة لجميع المستفيدين

مع قرب حلول منتصف شهر أكتوبر الجاري، ينتظر مستفيدو برنامج «تكافل وكرامة» صرف الدعم النقدي لشهر أكتوبر، إذ يستفيد منه 22 مليون مستفيد أي نحو 5.2 مليون أسرة.

صرف الزيادة الجديدة التي أقرّها الرئيس السيسي بنسبة 15%

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف دعم برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لجميع المستحقين، منتصف كل شهر، أي سيجري صرف تكافل وكرامة شهر أكتوبر، يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، بنسبة 15%.

وتعد هذه هي الزيادة الثانية خلال عام 2023 لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إذ أنَّه تمّ زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج خلال أبريل الماضي بنسبة 25%، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تبكير صرف زيادة المعاشات ودعم «تكافل وكرامة» لشهر أبريل 2023، بدلًا من شهر يوليو.

طرق صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

وعن طرق صرف تكافل وكرامة شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف قيمة الدعم النقدي، التي تتمثل في:

- منافذ فوري.

- الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

- مكاتب البريد.