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طرق صرف تكافل وكرامة لـ5.2 مليون أسرة.. يبدأ خلال أيام بزيادة 25%

كتب:

منة عبده
09:03 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
تكافل وكرامة 2023- أرشيفية

تكافل وكرامة 2023- أرشيفية

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، خلال هذه الأيام، لصرف دعم تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023،، لجميع المستحقين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي. 

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف دعم برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لجميع المستحقين، منتصف كل شهر، أي سيجري صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، يوم 15 من الشهر الجاري بعد 3 أيام من الآن.  

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن دعم تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، سيتم صرفه لجميع المستفيدين بزيادة 25%، للشهر السادس على التوالي، عقب قرار تبكير صرف زيادة المعاشات ودعم «تكافل وكرامة» لشهر إبريل 2023، بدلًا من شهر يوليو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طرق صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

وعن طرق صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، من بينها «منافذ فوري، الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت». 

يذكر أن هناك عدد من الحالات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، لمنع صرف دعم «تكافل وكرامة» للمستفيدين، لكونها تحول الشروط المحددة للحصول على الدعم النقدي، وأبرز تلك الحالات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن، وذلك وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.