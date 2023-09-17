موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. ينتظرها 5 ملايين مواطن

بشرى سارة للمواطنين زفها الرئيس السيسي أمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، إذ أصدر حزمة من القرارات الاقتصادية المتعلقة بزياد المعاشات والحد الأدنى للأجور فضلاً عن الإعفات الضريبية والمتعسرين مع البنك الزراعي، ويريد الكثيرون معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامه بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامه بالزيادة الجديدة

ونص قرار الرئيس السيسي أمس المتعلق بزيادة المعاشات على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، فيما حددت وزير المالية موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وذكرت الهيئة القومية للتأمينات، إنه خلال ساعات سيتم إعلان موعد وتكلفة زيادة المعاشات والتي من المقرر زيادتها إلى 600 جنيه، وفقا لتوجيها الرئيس السيسي.

تكلفة زيادة الأجور والمعاشات على الدولة

وذكرت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم، بأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامين الأخيرين أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

نحو 5 مليون شخص يحصلون على معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة المالية وصلت زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

كما أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.