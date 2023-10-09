أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين 9-10-2023

استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 9-10-2023 في الأسواق، حيث وصلت إلى 58 جنيها لكيلو البلطي الصغير، بينما وصل سعر كيلو البلطي الممتاز إلى 81 جنيها، مع وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، ووجود توقعات تفيد باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 9-10-2023

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، أنّ أسعار الأسماك اليوم الاثنين 9-10-2023 في الأسواق تراوحت بين 58 و71 جنيها للسمك البلطي، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 80 و195 جنيها، وسعر قشر البياض بين 80 و110 جنيهات، وسعر القراميط بين 30 و50 جنيها.

سعر البوري اليوم

ووصل سعر أسماك الثعابين اليوم الاثنين إلى 210 جنيهات، وسعر المكرونة السويسي 89 جنيها، والجمبري بين 220 و325 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والبربون بين 122 جنيها، وسعر البوري بين 85 و115 جنيها، والسردين بين 35 و70 جنيها.