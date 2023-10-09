طبق مشكل جبن بـ5 جنيهات.. عرض خاص للطلبة والعمال والموظفين بكفر الشيخ

«البيع يبدأ من 5 جنيهات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لمَن لا يقدر على الشراء، اطلب اللي يشبعك ده حق علينا.. خير الناس أنفعهم للناس»، بتلك الكلمات نجح سوبر ماركت بمحافظة كفر الشيخ، في جذب انتباه كثير من المواطنين، إذ أعدَّ صاحبه طبقاً مكوناً من: «لانشون، وجبنة رومي، وجبنة شيدر، وقطعة جبنة مثلثات، وحبايتين زيتون، وجبنة قديمة، وجبنة كيري»، كي تكون الوجبة في متناول الأسر وسريعة ومتكاملة القيمة الغذائية للطلاب، ومَن يريدون الإفطار بشكل سريع ولا يسعفهم الوقت.

طبق للإفطار بـ5 جنيهات

أحمد الدميري، صاحب السوبر ماركت، فكّر في تجهيز طبق للإفطار بـ5 جنيهات لإحساسه بأولياء الأمور ومتطلبات المدارس: «في ناس بتطلب حاجات بـ5 جنيهات، وعلشان كده مع بداية العام الدراسي عملت الطبق ده، وببيعه بخمسة جنيهات والمحل بقى يتردد عليه ناس كتير من وقتها».

«الدميري»: المبادرة لوجه الله

شعر «الدميري» في البداية بإحراج البعض، بعيداً عن المدارس، في طلب شيء بـ5 جنيهات: «من وقت ما عملت الطبق ده، بقى فيه إقبال كبير عليه، واللي معاه بياخد ويقول لي والله حلو، واللى على قد حاله، مبسوط وبياخد وهو نِفسه مش مكسورة، وكمان العمال والموظفين بياخدوا من عندي الطبق ده علشان الفطار الصبح، بدل ما ياخدوا كذا نوع ويصرفوا يوميتهم، والفكرة يمكن كان فيها لله أكتر حاجة، بس فرق معايا وهي مكسبها قليل بس بعت كتير وكميات مش كبيرة بس ترضي اللي هياخدها».

لا يرجو صاحب السوبر ماركت من مبادرته إلا وجه الله: «الموضوع ده خلى ناس تشارك معايا، وبتدفعلي كل يوم حق طبق يطلع لله، ومعايا كذا شخص متبرع بكده، وفرحة الناس بتفرحني وربنا يقدرنا على فعل الخير».