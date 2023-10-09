القبض على شخص بحوزته «هيروين» في الطالبية

ألقت مباحث الطالبية، القبض على شخص بحوزته مخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية، يفيد بالقبض على شخص يقود دراجة نارية، 30 سنة، بحوزته «30 كيس» من مخدر الهيروين، ومبلغًا ماليًا وهاتفًا محمولًا.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مؤكدًا أن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل بيع تجارته.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.