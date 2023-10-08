حالة الطقس اليوم.. معتدل على أغلب الأنحاء وفرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وتوقعت «الأرصاد» أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على مناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، فيما تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مشيرة إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.