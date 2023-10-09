«الأرصاد» تكشف عن 6 أماكن معرضة لسقوط أمطار اليوم

كشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن تحرك غطاء سحابي بداية من شرق البلاد يمتد إلى الداخل، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

أمطار على القاهرة والمحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد وفق بيان عنها، أنّ السواحل الشمالية الشرقية وشرق القاهرة وخليج السويس ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ستكون الأكثر عرضة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم.

حالة الطقس اليوم

ويُتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وصولا إلى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وبحسب الأرصاد، نشهد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع بداية ساعات المساء، وفي الساعات المتأخره من الليل حتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 9-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.