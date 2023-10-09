مصرع عاملين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالجيزة

لقي عاملين مصرعها، وأُصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الديسمي بدائرة القسم، ونقلت الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بسبب انقلاب سيارة بترعة الديسمي بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، النقيب احمد عز أبو خطوة، معاون مباحث الصف، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنّه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق، 35 عاما، متوفى، وبصحبته عامل، 40 عاما، متوفى، و3 آخرين مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة في ترعة الديسمي الكائنة بطريق الصف الزراعي، ونقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وجرى انتشال السيارة وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.