سلاح «النيران الصديقة» يساند الفلسطينيين.. الإسرائيليون يصيبون بعضهم

في واقعة تعكس التوترات الحالية في الشرق الأوسط، أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن حادثة نيران صديقة وقعت قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأُصيب جنود إسرائيليون برصاص زملائهم بالخطأ بعد أن اعتبروا المركبة المقتربة منهم تابعة للجانب الفلسطيني، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنته المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة 4 جنود من قوات الاحتلال

وقع الحادث بالقرب من مستوطنة شاتولا في الجليل الغربي، حيث أصيب 4 جنود من قوات الاحتلال، وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة، بينما كانت إصابات البقية طفيفة، وتبين في التحقيقات أن الجنود أطلقوا النار على المركبة المشتبه بها، ظنًا منهم أنها تمثل تهديدًا، لكن تبين أنها تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووقعت حوادث أخرى بما في ذلك اشتباكات بين قوات عسكرية بعد تحديد خاطئ للهوية في عسقلان، ومقتل مستوطن قرب مستوطنة أسدود بعد مطاردة استمرت نصف ساعة، حيث اعتقدت قوات الاحتلال أنه كان مقاوما فلسطينيا.