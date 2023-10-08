«التضامن»: إنشاء 13000 حضانة جديدة في جميع المحافظات خلال 5 سنوات

«تنمية الطفولة المبكرة» أحد البرامج التي تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ضمن محور الرعاية والتنمية الاجتماعية، إذ يهدف إلى توفير عدد كبير من دور الحضانة، وتدريب المعلمين للعمل داخلها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «التضامن» ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وفق لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

جهود «التضامن» ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

- إنشاء 13000 حضانة جديدة منذ إطلاق البرنامج القومي للطفولة المبكرة في يونيو 2018 حتى عام 2023.

- تدريب 1050 مدرب.

- تدريب 5000 ميسرة.

- توفير معايير جودة قومية.

- إتاحة منهج تربوي جديد.

- تطوير 1200 حضانة.

- إعداد 287 كادر من تدريب المدربين.

- توعية 20750 من أسر قرى «حياة كريمة» لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية وإجراءات مكافحة عدوى كوفيد وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية.

- الكشف الطبي على عدد 1000 من أطفال حضانات مركز كوم امبو بأسوان.

- توزيع العلاج والنظارات وإجراء العمليات اللازمة.

- الكشف الطبى على عدد 650 من أطفال حضانات محافظة الأقصر.

- توزيع العلاج والنظارت وعمل العمليات لأطفال الحضانات بقري حياة كريمة.

تقديم تراخيص الحضانات من خلال مديريات التضامن الاجتماعى

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي نفذت جهودا عديدة لترخيص دور الحضانات، بهدف توفير حضانات جيدة للأطفال، كما قدمت وزارة التضامن إجراءات استخراج ترخيص حضانة، من خلال مديريات التضامن المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن ثم تقديم المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص.