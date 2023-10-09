حقيقة تعطيل الدراسة غدا في 9 محافظات بعد إعلان خريطة الأمطار

تترقب آلاف الأسر في 9 محافظات، أي قرارات محتملة بشأن تعطيل الدراسة غدا، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار، في توقعاتها لحالة الطقس، إذ من المرجح أن تشهد عدة محافظات سقوط أمطار تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتتراوح حدتها بين خفيفة ومتوسطة.

تعطيل الدراسة غدا

ورغم عدم صدور أي قرارات رسمية حتى الآن فيما يخص تعطيل الدراسة غدا، نوضح الموقف الخاص بالأمطار في 9 محافظات، وفقًا لخريطة الأمطار وحالة الطقس، التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت في وقت سابق، تعطيل الدراسة بسبب استمرار سقوط الأمطار وحدوث سيول، بينما من المقرر أن يُعلن محافظي الأقاليم التي تشهد سقوط أمطار، خصوصًا الإسكندرية ومطروح، الموقف الرسمي من تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء من عدمه مساء اليوم الاثنين، لطمأنة المواطنين، بعد مطالعة بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيراتها.

خريطة الأمطار غدًا

بحسب الأرصاد الجوية، فإنّ خريطة الأمطار غدًا تشمل محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، أي أنّ أماكن سقوط الأمطار تتضمن محافظات: «الإسكندرية، ومطروح والبحيرة، الشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، ودمياط»، كما تتضمن مدن «السلوم، وسيدي براني، وشماس، وأم الرخم، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين، ومارينا، وسيدي كرير، وبرج العرب، والحمام».

حالة الطقس غدا بالمحافظات

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدًا، فإنّه من المتوقع كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة المؤدية من وإلى الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة من الساعة 4 فجرًا وحتى 7 صباحًا.

ومن المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات غدا الثلاثاء الآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية.. العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء.. العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد.. العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد.. العظمى 41 والصغرى 25.