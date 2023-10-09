سفير كازاخستان يلتقط صورا تذكارية في مسجد الظاهر بيبرس بقليوب

حرص خيرات لاما شريف ىسفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وجاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو، والوفد المرافق لهما، على زيارة مسجد الظاهر بيبرس بقليوب أحد المعالم الأثرية، والذي شيده السلطان الظاهر بيبرس، والذي ترجع أصوله لدولة كازاخستان إبان حكمة لمصر، حيث التقط السفير والوفد المرافق له الصور التذكارية خلال الزيارة، برفقة عبد الحميد الهجان محافظ، والسكرتير الأول طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم

وخلال الجولة، استمع سفير كازاخستان ومرافقوه لشرح لتاريخ المسجد المقام على مساحة 1600م2، وبلغت تكلفة ترميم وتطوير المسجد حوالي 3.5 مليون جنيه تحملتها وزارة الآثار عام 2016 .

ويعد المسجد الأثرى ذو أهمية خاصة لأهل قليوب، كما يعد من المعالم الأثرية العظيمة والشهيرة على مستوى الجمهورية، والتي يرجع تاريخها إلى عصر المماليك، حيث أمر الظاهر بيبرس ببناء ذلك الجامع عندما كان واليا على قليوب قبل أن يصبح سلطانا لمصر، وكان يسمى في السابق الجامع الكبير وبُنِى سنة 667 هجريا

التقاط الصور التذكارية

وأبدى الجانب الكازاخستاني إعجابه بالمسجد، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية، وكان في استقبالهم الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب والدكتور حسن حسني مدير الآثار الإسلامية بالقليوبية.

تفقد مدينة القناطر الخيرية

ثم توجه المحافظ والسفير والوفد المرافق له بعد ذلك لتفقد مدينة القناطر الخيرية، حيث تفقدوا حديقة الياسمين بالقناطر، والتي تعد أحدث الحدائق المطورة التي تقع على مساحة 8 أفدنة على حرم الرياح المنوفي، وتتميز بتضاريسها المتنوعة وأشجارها الفريدة والنادره ومسطحاتها الخضراء الناصعة، وبعض المباني القديمة التاريخية لخدمة ري الحدائق.

ثم تفقد الوفد كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية، والتي تُعتبر من أعظم وأكبر عمل هندسي للري في القرن التاسع عشر على مستوى العالم ، حيث بدأ الإنشاء في عام 1843.