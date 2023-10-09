«الأرصاد»: طقس اليوم غائم وممطر.. وغطاء سحابي على معظم المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الطقس الغائم جزئيا على عدد من المدن والمحافظات شمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى نهاية اليوم، بسبب تأثر البلاد اليوم بامتداد منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، يبعد عن سطح الأرض بنحو 5 مترات، ما يزيد انتشار الغطاء السحابي على معظم المدن والمحافظات.

منخفض جوي جديد

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة طوال فترات النهار بسبب المنخفض الجوي، بداية من شمال البلاد وصولا إلى شمال الدلتا، وتمتد إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس والسواحل الشرقية للبلاد وشمال الصعيد، يصاحبها أمطار بين خفيفة ومتوسطة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين، كما يلي.

القاهرة 30 22

الإسكندرية 27 22

العاصمة الإدارية 30 22

العلمين 27 22

6 أكتوبر 31 21

مطروح 26 20

بنها 30 22

السلوم 25 18

دمنهور 29 21

سيوة 28 20

وادي النطرون 30 22

رأس غارب 34 24

كفر الشيخ 29 21

الغردقة 35 25

المنصورة 30 22

سفاجا 34 25

الزقازيق 30 22

مرسى علم 35 26

شبين الكوم 30 22

شلاتين 35 25

طنطا 29 21

دمياط 28 22

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 34 25

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

الفيوم 31 21

السويس 30 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

العريش 28 22

سوهاج 34 21

نخل 29 18

قنا 38 23

كاترين 26 16

الأقصر 39 24

طور سيناء 30 21

أسوان 41 25

طابا 31 24

شرم الشيخ 36 26

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 40 25