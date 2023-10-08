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السيطرة على حريق سيارة داخل محطة وقود في شبرا

كتب:

حسن صالح
05:55 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
حبس أرشيفية

حبس أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بندب المعمل الجنائي، لفحص حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية اشتعلت بها النيران داخل محطة وقود بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، عقب السيطرة على النيران وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لتحديد أسباب وملابسات الواقعة.

السيطرة على حريق سيارة بشبرا 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، ومنع امتداد الحريق لمناطق مجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق بشبرا 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

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