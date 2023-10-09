إنجازات 10 سنوات.. الدولة تنفذ مشروعات طرق وكباري عملاقة

حققت الدولة إنجازات مهمة خلال الـ 10 سنوات الماضية، في مشروعات الطرق والكباري، تمكنت من خلالها من تيسير الحركة المرورية في مختلف المحافظات بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة طرق وفق المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما عُرض في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» في تقرير لوزارة النقل.

تمثلت مشروعات الطرق والكباري في الآتي:

- التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كيلومتر منها وجار العمل في 1200 كيلومتر.

- التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كيلومتر منها وجار العمل في 2200 كيلومتر.

- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة وحتى القوصية بطول 290 كيلومترا وبتكلفة 10.4 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج شرق النيل بطول 145 كيلومترا ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق سفاجا مرسى علم بطول 200 كيلومتر وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات بطول 283 كيلومترا وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه.

- جارٍ تنفيذ 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه.

- جار تنفيذ 34 محوراً على النيل منها «تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط».

أكد الدكتور أحمد محمدي، خبير نقل، لـ «الوطن»، أن مشروعات النقل ساعدت في توفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.