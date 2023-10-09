حصاد البطولة الأفريقية للرماية.. 38 ميدالية وتأهل 11 بطلا لأولمبياد باريس

أعلن أحمد عمران، رئيس المركز الاعلامي بالاتحاد المصري للرماية، النتائج النهائية لمنافسات البطولة الأفريقية للرماية الـ16 التي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لـ أوليمبياد باريس 2024.

مصر تسيطر على المركز الأول في المنافسات

قال «عمران» إن مصر سيطرت على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، حيث حصدت 38 ميدالية ملونة، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، لتخطف الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وأضاف: «حل الفريق الجزائري في المركز الثاني برصيد 11 ميدالية، وجاء ثالثا فريق المغرب بـ5 ميداليات، متساويا مع كينيا».

حجز 11 مقعدا بأولمبياد باريس إنجاز غير مسبوق

وأشار إلى أن رماة مصر نجحوا في حجز 11 مقعدا في أولمبياد «باريس 2024»، في إنجاز كبير وغير مسبوق، لافتا الى أن الأبطال المؤهلين هم عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كُريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس، عمر أكيد (تأهلوا من البطولة الأفريقية)، وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

حضور مميز ومنافسات شرسة

وأكد أن البطولة شهدت حضورا مميزا ومنافسة شرسة من الرماة بمختلف الدول الأفريقية، مشيدا بدور وسائل الإعلام كافة، في نقل فعاليات البطولة وتعاونها المثمر.

يذكر أن البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.