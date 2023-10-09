عضو بغرفة إسكندرية التجارية: إعلان أسعار السلع ملزم للتجار ويمنع التلاعب

قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن إعلان أسعار السلع بوضوح يكفل بقوة عدم التلاعب في أسعار البيع، وأن البعض ممن قد يستغل غياب التسعير ربما تسول له نفسه بيع السلع بأعلى من ثمنها الفعلي.

وأضاف «صقر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن منافذ الدولة ومبادرات الغرف التجارية لبيع السلع بأسعار مخفضة، تضمن توفير ما يلزم لكافة الأسر والأفراد من احتياجاتها دون نقص، وبأسعار مناسبة لدخول المواطنين.

سد احتياجات الأسواق المحلية

وتابع عضو غرفة إسكندرية التجارية أن الدولة حريصة من خلال المبادرة الأخيرة على سد احتياجات الأسواق المحلية بالسلع، وعدم وجود أية نواقص في أي منها، وبالتالي فإن توفير هذه السلع بأسعار زهيدة في منافذ البيع، يضمن عدم استغلال البعض وبيع السلع بأسعار أعلى من ثمنها الفعلي.

توفير كل ما يلزم للأسر المصرية

وأشاد «صقر» بجهود الدولة ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ومنافذ البيع المختلفة، كونها تعمل على توفير كل ما يلزم للأسر المصرية، وهو ما من شأنه تحقيق عنصر الوفرة في المعروض السلعي في الأسواق.