حزب الجيل: تزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين المحتملين إساءة للعملية الانتخابية

دعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، كل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلى احترام الدستور القانون وإلزام أنصارهم بالالتزام بكل القواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الإتيان بتصرفات وممارسات تسيئ إلى الانتخابات الرئاسية ونظافتها ونزاهتها.

الإساءة للعملية الانتخابية

وأضاف «الشهابي» لـ«الوطن»، أن عدم قدرة أي مرشح محتمل على الحصول على النصاب الدستورى والقانوني لتأييد الناخبين له وهو 25 ألف تأييد محرر في الشهر العقاري على مستوى 15 محافظة بحد أدنى ألف تأييد في المحافظة الواحدة لا يعطيه الحق للإساءة للعملية الانتخابية ولا طباعة تأييدات في مطبعة خاصة وتوقيع الناخبين عليها بعيدا عن الشهر العقاري، وهو الجهة الرسمية المنوط بها تحرير هذه التأييدات واعتبارها وثيقة رسمية.

وشدد على أن هذه التأييدات لا تعترف بها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا تعد وثيقة رسمية.

جريمة تزوير الانتخابات

ودعا الشهابي، المرشحين إلى إلزام أنصارهم باحترام الدستور والقانون وعدم الإساءة لأهم انتخابات مصرية، لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات يجرمها القانون، والأكرم لهذا المرشح المحتمل أن يعلن عن عدم قدرته على الحصول على التأييد الشعبي اللازم لإدراج اسمه كمرشح بدلا من اللجوء إلى ممارسات تسيئ إلى الانتخابات.