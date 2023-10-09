«إرادة جيل» يشيد بضبط الداخلية توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة، بحوزتهم 596 توكيلا وتأكيدها التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات.

وقال محسن الفحام في تصريحات لـ«الوطن» إنه يجب على جميع المرشحين أن يلتزموا بالقواعد الانتخابية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتحلي بالخلق الرفيع وعدم نشر الأكاذيب أو الادعاءات التي من شأنها زعزعة الرأي العام وإثارة البلبلة.

وشدد نائب رئيس حزب إرادة جيل على ضرورة التصدي بكل حزم للمخالفين، وتطبيق الإجراءات القانونية ضدهم حال ارتكابهم أي واقعة مخالفة.

وبسؤاله عن محاولة أحد المرشحين الرئاسيين لمغازلة جماعة الإخوان قال نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن عودة الجماعة المحظور وهم خرافي خاصة أنها فقدت رصيدها الشعبي بالشارع والذي كانت تعتمد عليه خلال السنوات الماضية.

وكانت وزارة الداخلية أكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.