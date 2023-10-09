سعر الدولار اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصریة بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصریة خلال نهاية التعاملات استقرارًا ملحوظًا، وبحسب بيانات أسعار العملات على المواقف الرسمية للبنوك، سعر الشراء الأعلى في القطاع المصرفي هو 30.90 جنيه والأقل 30.75 جنيه، وبالنسبة للبيع يتراوح بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه الأعلى والأقل.

ونرصد سعر الدولار اليوم الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصریة، خلال نهاية التعاملات في السطور التالية بالتفاصيل.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، هو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.