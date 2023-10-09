بدء زراعة 4400 شجرة بشق الثعبان لامتصاص 7 أطنان يوميا من الكربون

في إطار الحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتحديدا في المناطق الصناعية، بدأت محافظة القاهرة أعمال زراعة وتشجير المنطقة الصناعية في شق الثعبان، حيث تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء زراعة 4400 شجرة بالمنطقة، والتي ستساهم بشكل كبير في امتصاص 7 أطنان يوميا من ثاني أكسيد الكربون، وبمعدل 2.7 مليون طن، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك ضمن الخطة لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

تطوير المنطقة الصناعية

وأشارت إلى أن ذلك ضمن أعمال تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بدء أعمال تشجير الكيلو الأول بشق الثعبان في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان.

الحفاظ على البيئة

ويهدف المشروع إلى زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان، والذي سيساهم بدوره في امتصاص 7 أطنان يوميا من ثاني أكسيد الكربون، وبمعدل 2.7 مليون طن سنويا وجارٍ استكمال الأعمال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.