المتحدث باسم الحكومة يعلن تفاصيل المنتجات الغذائية المخفضة

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز»، بنسب تبدأ من 15 لـ 25%.

خفض في أسعار الدواجن

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تقرر خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة، والبيض بنسب تصل إلى 15%.

أحمد موسى: الدولة ستوفر المكون الدولاري

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أنه تم التوافق على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بدءًا من السبت المقبل، كما أن الدولة ستوفر المكون الدولاري المطلوب لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية.

وتابع: «سيتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ».

توفير كل السلع الأساسية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسيوضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.

ولفت، إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، كما أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 أشهر.

وأكمل: «الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كل القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار».