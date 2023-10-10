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مجزرة جديدة في بيت لاهيا: 14 شهيدا من عائلة «المدهون»

كتب:

منى السعيد
12:54 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال اليوم على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال اليوم على قطاع غزة

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بحق عائلة «المدهون» في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، إذ ارتقى على إثرها 14 شهيدًا على الأقل.

وأضافت «وفا» أن طائرات الاحتلال قصفت منزل الشقيقين محمد وأحمد أكرم المدهون، ما أدى لاستشهاد 14 فردًا من العائلة.

يذكر أن والدهما أكرم موسى المدهون ووالدتهم وشقيقين لهما، استشهدوا خلال قصف إسرائيلي لمنزل مجاور لمنزلهم، خلال عدوان الاحتلال على القطاع عام 2021.

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