آخر تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

في آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، فقد وصلت حصيلة الشهداء لنحو 704 شهداء وحوالي 3900 مصاب وجريح، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم الاثنين.

أعداد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 687 شهيدا، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 17 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.

قوات الاحتلال تواصل غاراتها على قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها الجوية على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، استهدفت منازل المدنيين ومؤسسات ومبانى ومقر شركة الاتصالات والجامعة الإسلامية في حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ألحقت بها دمارا كبيرا، حيث سوت المباني بالأرض.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات المتتالية استهدفت العديد من المناطق الحيوية ومنها مدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي احتمي بها عدد من العائلات الفلسطينية، إذ وصل عدد النازحين لنحو 167 ألف شخص.

كما استشهد عدد من المواطنين لم يتم حصرهم حتى الآن وأصيب آخرون، عقب ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

قصف مستشفي الشفاء الطبي

وعلى جانب آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار في أبنية ومرافق المستشفى، بعدة صواريخ.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة وغرب خان يونس.