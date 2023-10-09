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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب

كتب:

منى السعيد
11:46 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

كشفت السلطات الفلسطينية عن إصابة مواطنين؛ أحدهما بجروح خطيرة، فضلا عن اختناق العشرات خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة منددة بالعدوان على غزة في مخيم العروب شمال الخليل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع 

وأضاف البيان العاجل للوكالة، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المظاهرة، ما تسبب في إصابة مواطن بالرصاص في صدره، وصفت إصابته بالخطيرة، كما أصيب شاب بالرصاص في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى في الخليل.

إصابة العشرات بالاختناق 

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

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