رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمانة الشباب بـ«مستقبل وطن» تجتمع لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة

كتب:

محمد أباظة
11:53 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
أمانة الشباب بـ«مستقبل وطن»

أمانة الشباب بـ«مستقبل وطن»

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا، في مقر الأمانة العامة للحزب، بحضور ومشاركة الأمناء المساعدين بأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.

وتناول اجتماع أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة الشباب خلال الفترة القادمة، ومناقشة تفاصيل مشروع كبير لخدمة قطاع عريض من الشباب في القريب العاجل بمشاركة كل المحافظات.

وأشاد أحمد حسام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب المصري، مثنيا على مشروع أكاديميات شباب حزب مستقبل وطن، كأول مشروع من نوعه في تاريخ الأحزاب المصرية.

وأكد أمين أمانة الشباب المركزية، العمل على تأهيل مزيد من الشباب خلال فترة الإجازات الدراسية سواء في منتصف أو نهاية العام، كي تتاح لهم فرصة ملائمة في سوق العمل بعد التخرج.

اقرأ المزيد:

مستقبل وطن يكرم الفائزين بمسابقة مواهب ذوي الهمم في الجيزة

«مستقبل وطن» في منية النصر بالدقهلية يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

أمانة مرأة «مستقبل وطن» تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة

مستقبل وطن يطلق فعاليات المعسكر الأول لشباب القاهرة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.