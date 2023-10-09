أمانة الشباب بـ«مستقبل وطن» تجتمع لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا، في مقر الأمانة العامة للحزب، بحضور ومشاركة الأمناء المساعدين بأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.

وتناول اجتماع أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة الشباب خلال الفترة القادمة، ومناقشة تفاصيل مشروع كبير لخدمة قطاع عريض من الشباب في القريب العاجل بمشاركة كل المحافظات.

وأشاد أحمد حسام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب المصري، مثنيا على مشروع أكاديميات شباب حزب مستقبل وطن، كأول مشروع من نوعه في تاريخ الأحزاب المصرية.

وأكد أمين أمانة الشباب المركزية، العمل على تأهيل مزيد من الشباب خلال فترة الإجازات الدراسية سواء في منتصف أو نهاية العام، كي تتاح لهم فرصة ملائمة في سوق العمل بعد التخرج.