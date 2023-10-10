البيت الأبيض: نعتزم مواصلة دعم أوكرانيا رغم الأحداث في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، عن اعتزام الولايات المتحدة مواصلة دعم أوكرانيا رغم الأحداث في الشرق الأوسط والحاجة إلى مساعدة إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال مصدر كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن واشنطن قادرة على تحقيق التوازن بين المساعدات العسكرية لإسرائيل مع الدعم المستمر لأوكرانيا والحفاظ على قدراتها الدفاعية الخاصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت المسؤولة البارزة في الوزارة الأمريكية، كريستين ورموث، أشارت في وقت سابق، إلى أن معظم الأسلحة التي تم إرسالها لمساعدة أوكرانيا جاءت من مخزونات الجيش الأمريكي، مضيفة إن جيش بلادها قام مؤخرا بزيادة الإنتاج في بعض الخطوط المهمة، مثل ذخيرة 155 مللم لمدافع «الهاوتزر»، التي لم تصل إلى سرعتها القصوى بعد.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مصادر، قولها إن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من الولايات المتحدة، تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة «القبة الحديدية» وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

ترامب: اقتصاد روسيا بأكمله يقوم على الطاقة

بدوره، قال المستشار السابق لوزير الدفع الأمريكي، العقيد دوجلاس ماكجريجور، إن أي دولة قد تتشكل مستقبلا على أراضي غربي أوكرانيا يجب أن تكون محايدة تجاه «موسكو»، موضحا أن روسيا لن تسمح أبدًا للولايات المتحدة بتحويل دولة مجاورة إلى نقطة انطلاق للهجوم على روسيا.

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن خلفه جو بايدن، يشكو الآن، وهو الذي تسبب بارتفاع أسعار الطاقة، هو الذي أثار الأزمة الأوكرانية، بغبائه الفريد، مضيفا أمام أنصاره في ولاية أيوا، أن اقتصاد روسيا بأكمله يقوم على الطاقة.