قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وارتفاع عدد الشهداء لـ376

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية في خبر عاجل، أن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا دون توقف على غزة، مستمرا منذ صباح اليوم.

واستهدف سلاح الجو لقوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق حيوية في قطاع غزة، ومنها شركة الاتصالات الفلسطينية، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، بالإضافة إلى استهداف مبنى في الجامعة الإسلامية، وميدان الصناعة، ووزارة الأوقاف، وشركة الاتصالات.

ارتفاع عدد شهداء اعتداء قوات الاحتلال على غزة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية لنحو 376 شهيدًا و2900 مصاب من بينهم أطفال.