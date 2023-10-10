كسر ماسورة مياه في حدائق القبة.. ورئيس الحي: جار الإصلاح

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بلاغا، بشأن كسر ماسورة مياه بمساكن المليحة من شارع بورسعيد، وعلى الفور وجه محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، بسرعة التوجه للعنوان المذكور، واتخاذ اللازم بمعرفة المرفق المختص وشركة مياه الشرب لإصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت، في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

ترشيد استهلاك الكهرباء

من ناحية أخرى، تواصل أحياء محافظة القاهرة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي، وتكثيف الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل على ترشيد الكهرباء عن الإعلانات، والمبانى الحكومية وواجهات المحلات بالشوارع و الميادين ودور العبادة بنطاق الأحياء.

مواعيد غلق الورش

وأكد محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، أنه تم متابعة اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، والتأكد من التزام الورش والمحلات بالغلق فى المواعيد المحددة لكل منهم وتخفيف الإضاءة على المحاور الرئيسية.