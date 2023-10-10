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«البيئة» توجه بتكثيف الرقابة على المصادر المحتملة لتلوث الهواء

كتب:

منة عبده
09:52 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2023، وتقييم وضع المنظومة على أرض الواقع.

تكثيف الجهود لمواصلة تحقيق النجاحات 

وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحقيق النجاحات التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، وتأكيد سرعة تشديد الرقابة والمتابعة على مدار الثلاثة أسابيع القادمة حتى نهاية أكتوبر الجاري للتصدي لأي حرائق ترصد سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكدت الوزيرة دعم محافظة أسيوط بعدد من المفارم للتخلص الآمن من مخلفات محصول الذرة الرفيعة بالمحافظة، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي وأعلاف عضوية للحيوانات، بديلًا عن ظاهرة الحرق المكشوف.

تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية 

وشددت على ضرورة الرصد والتعامل مع أي حرق مكشوف للمخلفات الزراعية والسيطرة عليه أولًا بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، وذلك تبعًا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما شددت على استمرار محاور العمل بوزارة البيئة المنتشرة في محافظات المنظومة في أداء مهامهم على مدار الساعة، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمحاور المنظومة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث المحتملة، ورصد أية مخالفات وإزالتها أولا بأول.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.