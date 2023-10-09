«البيئة» تشارك في النسخة الثانية من معرض تكنولوجيا المخلفات واقتصاديات المياه

شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع التحكم في التلوث الصناعي، في النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي المتخصص لتكنولوجيا المخلفات واقتصاديات المياه والبنية التحتية 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أقيم على مدار 3 أيام برعاية وزارة البيئة والاتحاد الفيدرالي الألماني، وبدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.

شارك في المؤتمر، العديد من الوزارات والهيئات وكبرى الشركات العالمية في ألمانيا وأوروبا، إلى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال البيئة، ومنها وزارات «التجارة والصناعة، الإسكان، الشباب والرياضة»، والهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة لمياه الشرب وهيئة التعاون الدولي الألمانية وغيرها.

وأكدت وزيرة البيئة، حرص الوزارة على تعزيز فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتحقيق تعاون وشراكات إستراتيجية واسعة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ داعم للاستثمار في مختلف قطاعات البيئة، ومنها منظومة إدارة المخلفات وتحسين جودة المياه والطاقة النظيفة، إلى جانب رفع الوعي بشأن المفاهيم البيئية والقضايا المطروحة على الساحة، ما يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في الآفاق المستقبلية لقطاع البيئة والاستثمار في مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ المشاركة في المؤتمر والمعرض من خلال مشروعاتها، يأتي في إطار تعزيز دور الوزارة في تقديم مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات ومنها قطاع المخلفات وعرضها كقصص نجاح على العالم، وما تتضمنه من خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بتطبيق إدارة متكاملة للمخلفات لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في معالجة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتوفير بيئة نظيفة وصحية.