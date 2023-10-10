إنجازات 10 سنوات.. إنشاء محطات لتحلية مليون متر مكعب يوميا

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تبدأ من عام 2020 حتى عام 2050، لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب، وقبل عام 2020 جرى إنشاء محطات توفر مليون متر مكعب يوميًا، وفي مطلع عام 2023 وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة.

إنشاء محطات تحلية المياه

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال إنشاء محطات تحلية المياه، يتمثل في إنشاء مشروع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة في نوفمبر 2019، لتوفير مصادر مياه قادرة على تلبية الاحتياجاتُّ المائية الحالية والتوسعات المستقبلية المستهدفة، ويُعد المشروع الأكبر من نوعه في مصر.

يذكر أنّه جارٍ تنفيذ 13 محطة لتحلية المياه بطاقة 418 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال عام 2023، ما يعني أنّه بنهاية عام 2023 ستصل الطاقة الإنتاجية من مياه التحلية إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وجاءت تكلفة المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس 1.6 مليار جنيه.