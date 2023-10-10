برلمانية: مبادرة تخفيض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية بنسبة 15 إلى 25%، يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت «موسى»، أن مبادرة تخفيض الأسعار من أهم المبادرات التي ينتظرها المواطنون لتلبية استهلاكهم اليومي من السلع الأساسية.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن فكرة طباعة الأسعار الجديدة بعد التخفيض على السلع تستهدف إحكام السيطرة وعدم المغالاة في قيمة السلع بشكل غير مبرر من قبل بعض التجار.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور قوي وفعال في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب، من تخزين واحتكار السلع التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

«موسى»: الحكومة تعمل على التحكم في التضخم

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار، خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، مشيرا إلى الاتفاق مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.