مدير «تعليم العاصمة» يوجه بإطلاع الطلاب على المشروعات القومية لتحفيزهم

وجه أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديري عموم الإدارات التعليمية بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإطلاعهم على المشروعات القومية للدولة المصرية من خلال تحميل الفيديوهات من الموقع الخاص بالمديرية، ومن ثم نشرها على الموقع الخاص بكل إدارة تعليمية لسهولة وسرعة تداولها أمام الطلاب، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة نشر الوعي بين الطلاب بما تقدمه الدولة المصرية من مشروعات تنموية قومية.

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية في جميع مدارس العاصمة، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي بداخلهم، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات العسكرية والرحلات الميدانية لأماكن المشروعات القومية كي يدرك أبناؤنا الطلبة حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وليكونوا فخورين ببلادهم.

الأنشطة المدرسية

كما شدد موسى على ضرورة إدخال المشروعات القومية ضمن برامج الأنشطة المدرسية وموضوعات التعبير والندوات والمحاضرات، وتتضمن المشروعات القومية، مشروع الاستزراع السمكي، مشروع مدينة الأثاث، مشروع المليون ونصف مليون فدان، مشروع 100 الف صوبة زراعية، مشروع مدينة العلمين الجديدة، مشروع محور روض الفرج مشروع المنطقة الاقتصادية «أنفاق قناة السويس»، مشروع المليون وحدة سكنية، مشروع الطاقة، مشروع العاصمة الإدارية، مشروع حياة كريمة، مشروع الأفتتاحات الأثرية والحضارية.

فرص عمل

وأشار إلى أن المشروعات القومية تعتبر بمثابة الطفرة التي ستعتمد عليها الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال إعلامهم بإنجازات الدولة التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع البلاد، حيث تظهر أهمية المشروعات أنها العصب الرئيسي لاقتصاد آلية الدولة سواء متقدمة أو نامية حيث توفير فرص العمل، ويجب على كل إنسان أن يعمل بجد ويجتهد في عمله ويسعى في تحقيق أهدافه دون أن يكل أو يمل حتى يتمكن من توسيع أهدافه ومشاريعه ويكون فرداً ناجحاً مؤثراً في مستقبل بلده.