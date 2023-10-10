«طوكيو السينمائي» يمنح المخرج الصيني تشانج ييمو جائزة إنجاز العمر

أعلنت إدارة مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، حصول المخرج الصيني تشانج ييمو على جائزة إنجاز العمر، وسيتم تسليم الجائزة له خلال حفل افتتاح المهرجان المقام يوم 23 أكتوبر الجاري، وفي وقت لاحق، سيشارك «تشانج» في جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات المهرجان.

وتتضمن برنامج تكريم المخرج تشانج ييمو عرض فيلمه الأحدث «Full River Red»، والذي أحدث ضجة كبيرة في شباك التذاكر بالصين بداية العام، خلال مهرجان طوكيو، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

المخرج تشانج ييمو: ممتن لمهرجان طوكيوالسينمائي على الجائزة

ومن جانبه، قال المخرج الصيني في بيان صحفي، «يمكن للسينما أن تكون بمثابة جسر يربط بين الناس من جميع أنحاء العالم وتعزز التبادل والتفاهم المتبادل الذي يتجاوز العرق والثقافة، هناك شيء واحد ما زلت أتذكره: عندما حصل كوروساوا أكيرا على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 1990، كنت لا أزال بين الجمهور كمخرج سينمائي ناشئ، وكلماته في خطابه: (لم أفهم بعد جوهر السينما)، لا تزال حاضرة في ذهني».

وأضاف: «أود أن أعرب عن امتناني لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي لمنحني هذه الجائزة، كما أود أن أشكر الجميع على تشجيعهم ودعمهم. وبالنظر إلى هذا كنقطة بداية، سأواصل جهودي لفهم جوهر السينما وصنع أفلام رائعة».

من هو المخرج تشانج ييمو؟

يتمتع تشانج ييمو، الذي يعتبر من الجيل الخامس من صانعي الأفلام في الصين، بمسيرة مهنية استثنائية حافظ عليها لأكثر من ثلاثة عقود، كان فيلمه الأول كمخرج هو «Red Sorghum»، والذي أتبعه بصور في مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك «The Story of Qiu Ju» إنتاج 1992، و«To Live» إنتاج 1994، و«The Road Home إنتاج 1999، بالإضافة إلى الأفلام «House of Flying Daggers» و«The Great Wall» و«Cliff Walkers» إنتاج عام 2021.