ما المسافة الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء؟.. تصل إلى 25 مترا

ناشد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، السكان القاطنين بالقرب من المحطات والخطوط المختلفة من المولدات الكهربائية، باتباع مسافة آمنة بين محل السكن ومصادر الكهرباء، حتى يكون الأمر آمنا على حياتهم.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء.

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

وتأتي المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، كما يلي:

- الخطوط الهوائية للجهود الفائقة: المسافات الآمنة لها 25 متراً.

- الخطوط الهوائية للجهود العالية: المسافات الآمنة لها تصل إلى 13 مترًا.

الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة

- الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة: المسافات الآمنة تصل إلى 5 أمتار.

- كابلات الجهود الفائقة والعالية: المسافات الآمنة لها تصل إلى 5 أمتار.

- المسافات الآمنة للسكن بجوار كابلات الجهـود المتوسطة والمنخفضة: تصل إلى مترين.