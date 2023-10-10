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بدء فعاليات اليوم الثاني للمعسكر الأول لشباب القاهرة في الإسكندرية

كتب:

محمد أباظة
11:59 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
المعسكر الأول لشباب القاهرة بالإسكندرية

المعسكر الأول لشباب القاهرة بالإسكندرية

بدأت فعاليات اليوم الثاني من المعسكر الأول لشباب القاهرة في أبوقير بالإسكندرية، بعدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب المشارك بالمعسكر، تضمنت منافسة حماسية بين أقسام القاهرة بلعبة «تنس الطاولة»، وحصلت أمانة شباب المطرية على المركز الأول، بينما حصلت أمانة شباب عين شمس على المركز الثاني.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المعسكر الأول لشباب القاهرة بأبو قير بالإسكندرية، ندوة تثقيفية استهدفت صقل مهارات الكوادر الشبابية للحزب، حيث استقبل المهندس محمد زكي، أمين شباب القاهرة، النائب أحمد علي إبراهيم، أمين التدريب والتثقيف السياسي بالقاهرة، والذي ألقى محاضرة تثقيفية حول تعريف الحياة الحزبية والأيدلوجيات السياسية المختلفة وآليات العمل تحت قبة البرلمان، وأهمية مشاركة الشباب في العمل العام، كما بيّن اهتمام الدولة بتمكين الشباب.

وفي نهاية الندوة، جرى فتح باب المناقشة بين المنصة والشباب في حوار مفتوح حول آليات العمل الحزبي، وجرى تقديم إجابات حول الأسئلة التي طرحت من الحضور، وفي نهاية اللقاء جدد شباب القاهرة رسالة الدعم والتأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.