محطة مترو الطريق الدائري تتأهب للافتتاح الرسمي قريبا (صور)

نشرت وزارة النقل، صورًا جديدة من التجهيزات النهائية لمحطة الطريق الدائري ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو لأنفاق «3B»، والتي قارب افتتاحها رسميًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كأحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

أنشأت محطة مترو الطريق الدائري، على بُعد 800 متر من محطة القومية العربية و1597 متر من محطة روض الفرج، وهي المحطة الخامسة في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

حجم الإنجاز في المشروع القومي

تجوّلت «الوطن» في المحطة، للوقوف على حجم الإنجاز في المشروع القومي، والذي شرح تفاصيله المهندس علاء توفيق، مدير محطة الطريق الدائري، ففهي نهاية عام 2018 بدأت الهيئة القومية للأنفاق، تنفيذ المشروع في منطقة بها مجموعة من الأكشاك والمحلات الملاصقة للطريق الدائري، فضلًا عن جراجات، واصفًا الشكل الأولي للمنطقة بـ«العشوائية».

أُقيمت المحطة على أرض مملوكة للدولة بالكامل، بـ4 مداخل من منسوب الشارع، حيث بدأت الهيئة تنفيذ الأساسات العميقة بخوازيق قوية وعمدان وبلاطات وفق المعايير العالمية، إلى أن اكتمل الهيكل الإنشائي للمحطة على مساحة 4560 مترا مسطحا، ويبلغ طولها 144 مترا.

أُقيمت المحطة على 5 مناسيب بداية من منسوب الشارع والذي من خلاله يستقل الركاب السلالم للدخول إلى منسوب صالة التذاكر والذي يشتمل على عدد من شبابيك التذاكر وماكينات «TVM»، ثم يستقل الركاب السلالم إلى منسوب الرصيف وهو المنسوب الرابع، أما عن المنسوب الثالث فهو منسوب الغرف الفنية لأعمال الإشارات والاتصالات التي تخدم المحطة.

التفاصيل الكاملة للمحطة

يبلغ ارتفاع المحطة من الأرض من الطريق الدائري 6.40 متر، ومن شارع القومية يتراوح من 13 إلى 15 مترا، حيث تقع بالتحديد في تقاطع شارع القومية العربية مع الطريق الدائري عند نزلة القومية العربية، ويحدها من الشمال اتجاه المرج وطريق العاشر من رمضان، ومن الجنوب اتجاه 6 أكتوبر والهرم ومن الشرق محطة مترو القومية ومن الغرب محطة مترو روض الفرج.

تشتمل المحطة على 4 غرف تذاكر كل غرفة بها من 2 إلى 3 شباك تذاكر، و36 ماكينة مرور تذاكر، بحسب المهندس علاء توفيق، مؤكدًا أنّ المحطة صُممت وفق المواصفات العالمية وستقدم خدمات متميزة لأبناء المنطقة المحيطة.

وسيلة نقل جماعية ذكية خضراء

تفاصيل مهمة شرحها المهندس محمد أبوزيد، مدير المحطة، قائلا إنّ وجود محطة الطريق الدائري سيكون علامة فارقة من نواحٍ عدّة، أولها أنّ المحطة تأتي في إطار التحضر للأخضر فهي وسيلة نقل جماعية ذكية خضراء، ثانيًا المحطة تربط شرق محافظة الجيزة بغربها: «المحطة وسيلة نقل متميزة للركاب».

لم تكن محطة الطريق الدائري محطة منفصلة بذاتها، بل راعت الهيئة القومية للأنفاق، أن ترتبط المحطة بوسائل نقل متنوعة، فهي ترتبط بالأتوبيس الترددي المقرر تشغيله على الطريق الدائري ومحطات المترو، وكلها وسائل نقل جماعية صديقة للبيئة لا تصدر أي انبعاثات ضارة.