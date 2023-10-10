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«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم في بعض المناطق

كتب:

شريف سليمان
10:10 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار لكنها ستبدأ تنحسر في المناطق الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وبعض المناطق من وسط سيناء.

سقوط أمطار على فترات متقطعة

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «الأمطار ستسقط على فترات متقطعة من اليوم وفي منطقة دون الأخرى لأننا مازلنا نتأثر بامتداد المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتساعد بشكل كبير على انخفاض قيم الحرارة وحجب جزء من أشعة الشمس».

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة تظل حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستظل 30 درجة مئوية في فترة النهار، والأجواء نهارًا ستكون خريفية تماما ومائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وجنوب سيناء.

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