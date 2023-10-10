أسعار الزيت والسكر في الأسواق اليوم الثلاثاء.. «اعرف وصلت لكام؟»

يترقب العديد من الأشخاص، ما سيحدث في الأسواق خلال الساعات المقبلة، مع إعلان مجلس الوزراء، تخفيض أسعار السلع المختلفة تيسيرًا على المواطنين، ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء، أسعار الزيت والسكر، والسلع الغذائية الأخرى، وفق تحديثاته بشكل يومي.

وتأتي أسعار الزيت والسكر والسلع الغذائية الأخرى في الأسواق، اليوم الثلاثاء، كما يلي، وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الزيت والسكر

لتر زيت عباد الشمس: 62.28 جنيه، بانخفاض 10.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.75 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه.

كيلو الفول المعبأ وصل إلى نحو 38.91 جنيه، بانخفاض 2.58 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة بسعر يصل إلى 23.01 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

انخفاض أسعار 10 سلع أساسية بداية من السبت

وكشف رئيس الوزراء، أسعار السلع التي ستنخفض بداية من السبت المقبل، وتتضمن :

- الدواجن الحية.

- الدواجن المجمدة.

- كرتونة البيض.

- منتجات الألبان.

- الفول.

- العدس.

- المكرونة.

- السكر.

- الزيت الخليط.

- الأرز.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنّ التخفيضات على أسعار السلع الأساسية، ستكون بنسبة 15%.