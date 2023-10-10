رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عناوين منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغربية.. اعرفها

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:22 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
عناوين منافذ ومعارض السلع الغذائية بالغربية

عناوين منافذ ومعارض السلع الغذائية بالغربية

حرصت محافظة الغربية على فتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على توفيرها، ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذ مبادرة الحكومة مع التجار بخفض الأسعار.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على محاربة احتكار السلع، وذلك من خلال فتح منافذ ومعارض جديدة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

توافر كافة أنواع السلع 

وأشار «رحمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار السلع الغذائية داخل معارض ومنافذ المنتشرة في مدن ومراكز وقرى المحافظة، أقل مقارنة من مثيلتها بالخارج، وهناك تعليمات مشددة بتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة داخل المنافذ مع التأكد من جودتها.

عناوين منافذ ومعارض السلع الغذائية 

وحرص المسؤولون بمحافظة الغربية على تواجد منفذ ومعرض بكل مركز ومدينة وحي من أجل توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف الأماكن، والعناوين كالتالي:

أول طنطا: أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن.

ثان طنطا: كورنيش الغفران

مركز طنطا: سبرباي أمام مجمع الموقف.

أول المحلة: بجوار مجلس المدينة.

ثان المحلة: ميدان الشون، أسفل الكوبري.

مركز المحلة: محلة أبو علي.

مركز زفتى: شارع الجيش، أمام الإدارة الصحية.

مركز قطور: شارع الجيش بجوار الحديقة العامة.

مركز سمنود: مدخل سمنود أمام البنك الزراعي.

مركز السنطة: شارع الجيش بجوار السكة الحديد.

مركز بسيون: شارع 23 يوليو أمام موقف بسيون.

كفر الزيات: ميدان اوسكار.

اقرأ المزيد:

منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لطلاب وموظفي جامعة طنطا

منفذ خيري لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الخانكة.. كيلو البلطي بـ 35 جنيها

قائمة أسعار السلع الغذائية في منفذ بيع الإصلاح الزراعي بالشرقية

10 آليات لضبط سوق السلع الغذائية في قنا.. «130 منفذ بيع جديدا»

بدء صرف السلع الغذائية في 40 ألف منفذ عن شهر يناير 2022 غدا

بنصف الثمن.. أول منفذ لبيع السلع الغذائية في كفر الدوار (صور)

وزير التموين يفتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص