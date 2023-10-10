عناوين منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغربية.. اعرفها

حرصت محافظة الغربية على فتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على توفيرها، ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذ مبادرة الحكومة مع التجار بخفض الأسعار.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على محاربة احتكار السلع، وذلك من خلال فتح منافذ ومعارض جديدة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

توافر كافة أنواع السلع

وأشار «رحمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار السلع الغذائية داخل معارض ومنافذ المنتشرة في مدن ومراكز وقرى المحافظة، أقل مقارنة من مثيلتها بالخارج، وهناك تعليمات مشددة بتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة داخل المنافذ مع التأكد من جودتها.

عناوين منافذ ومعارض السلع الغذائية

وحرص المسؤولون بمحافظة الغربية على تواجد منفذ ومعرض بكل مركز ومدينة وحي من أجل توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف الأماكن، والعناوين كالتالي:

أول طنطا: أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن.

ثان طنطا: كورنيش الغفران

مركز طنطا: سبرباي أمام مجمع الموقف.

أول المحلة: بجوار مجلس المدينة.

ثان المحلة: ميدان الشون، أسفل الكوبري.

مركز المحلة: محلة أبو علي.

مركز زفتى: شارع الجيش، أمام الإدارة الصحية.

مركز قطور: شارع الجيش بجوار الحديقة العامة.

مركز سمنود: مدخل سمنود أمام البنك الزراعي.

مركز السنطة: شارع الجيش بجوار السكة الحديد.

مركز بسيون: شارع 23 يوليو أمام موقف بسيون.

كفر الزيات: ميدان اوسكار.