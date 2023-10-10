«تجارية الفيوم»: قائمة بالمنافذ والمحال التي تطبق تخفيضات أسعار السلع

تكثف الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، عملها لسرعة إنهاء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 حتى 25%، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بدأ تنفيذ المبادرة بالفعل، فيما تعقد الغرفة اجتماعات مكثفة مع التجار وأصحاب المصانع لزيادة عدد المشاركين في التخفيض فضلًا عن رفع نسبة التخفيض إلى أعلى قيمة ممكنة.

ومن المقرر أن تُعلن الغرفة التجارية، قائمة تتضمن منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن المحال الخاصة والهايبرات المشاركة في أعمال المبادرة.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وقال مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ الغرفة التجارية تكثف من أعمالها واجتماعاتها لبدء تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في مختلف المنافذ الحكومية، وعدد من المنافذ والمحال الخاصة، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنّه بالفعل بدأ تنفيذ مبادرة تحطيم الأسعار، والتي سيستمر العمل عليها بصورة مكثفة والتأكد من تطبيقها في كافة المنافذ في موعد أقصاه بعد غدًا الخميس، سواء في عددٍ من المنافذ أبرزها فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنافذ أهلًا مدارس التي تم استبدالها بالسلع الغذائية، وبعض المنافذ الحكومية التي يجرى إنشائها الآن في عدد من الميادين بمختلف مراكز المحافظة.

البيع بسعر الجملة لدى التجار

وكشف، أنّه جرى الاتفاق مع عدد من التجار على البيع بسعر الجملة، مقابل عدد من التسهيلات التي ستقدمها لهم الحكومية مثل تعليق الرسوم والجمارك على بعض المنتجات لمدة 6 أشهر، مُشيرًا إلى أنّ نسبة تخفيض أسعار السلع تصل حتى 25% بينما، نسبة تخفيض أسعار الدواجن ومنتجاتها والبيض تبلغ 15%.

أماكن السلع المخفضة

وشدد على إنّ الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، بصدد إعداد قائمة تتضمن جميع المنافذ التي تشهد التخفيضات سواء الحكومية أو الخاصة تمهيدًا لإعلانها بصورة رسمية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتتضمن قائمة السلع المخفضة منتجات الأرز، والزيت، والسكر، والعدس، والمكرونة، والفول، والألبان ومنتجاتها، فضلًا عن الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، مُشيرًا إلى أنّه من المقرر عقد اجتماعًا أسبوعيًا يترأسه رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التخفيضات واستقرار الأسعار، والتدخل الفوري حال وجود أيّ طوارئ.