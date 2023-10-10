ارتفاع أسعار الذهب عالميا بسبب التوتر في الشرق الأوسط

تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي على الدولار وعوائد السندات، بحسب شبكة «CNBC».

العقود الآجلة للذهب

وارتفعت أسعار الذهب «العقود الآجلة للذهب» في الولايات المتحدة بنحو 0.4% إلى 1871.90 دولارًا، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 1% اليوم الثلاثاء، إذ عززت الاشتباكات العسكرية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

أسعار الفائدة وبيانات التضخم

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إنّ الأحداث في الشرق الأوسط قدمت حافزا لانتعاش الذهب من ظروف التشبع في البيع.

وأضاف أنه على المدى الطويل، ستكون أسعار الفائدة الأمريكية هي المحرك الأكبر، لافتا إلى أنّ العوائد إيجابية للغاية بشكل عام، «وهذا هو الكريبتونيت بالنسبة للذهب».

ويزيد استمرار التوترات الجيوسياسية، من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.

سندات الخزانة الأمريكية

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بشكل حاد من أعلى مستوياتها في عام 2007.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في شهر سبتمبر، والمقرر صدوره يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.