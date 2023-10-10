أخبار البورصة المصریة الیوم الثلاثاء 10-10-2023.. مكاسب سوقية بقيمة 24 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-10-2023، بنهاية التداولات، وسط مكاسب سوقية 24 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.62% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 19724.32 نقطة.

وترصد السطور التالية أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 3668.55 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصریة الیوم الثلاثاء 10-10-2023

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.76% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5464.15 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 2.4 مليار جنيه من خلال التداول على 483.8 مليون سهم عبر تنفيذ 62.839 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 24 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، بعد أن وصل إلى مستوى 1.323 تريليون جنيه.