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إيرادات السينما المصرية تواصل تراجعها.. «مرعي البريمو» يحقق 136 جنيها

كتب:

نورهان نصرالله
03:24 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أفلام موسم صيف 2023

أفلام موسم صيف 2023

تواصل إيرادات الأفلام المصرية تراجعها مع اقتراب نهاية موسم صيف 2023 السينمائي، إذ حققت إيرادات لم تتجاوز الـ771 ألف جنيه، عن أمس الاثنين في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

مازال يحتفظ فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال بتواجده في صدارة قائمة الإيرادات إلا أنه شهد تراجعا، محققا 278 ألف جنيه، يليه فيلم «حسن المصري» في المركز الثاني الذي حقق 190 ألف جنيه في يومه السادس بالسينمات، بينما لم تتجاوز إيرادات فيلم «العميل صفر» حاجز الـ129 ألف جنيه ليأتي في المركز الثالث بقائمة الإيرادات.

«مرعي البريمو» يحقق 136 جنيها

حقق فيلم «وش في وش» إيرادات بلغت 130 ألف جنيه، يليه فيلم «بيت الروبي» الذي يستمر في السينمات منذ يونيو الماضي، محققا 18 ألف جنيه، يليه فيلم «ولاد حريم كريم» بفارق ضئيل محققا 14.8 ألف جنيه.

وفي المركز السابع جاء فيلم «مستر إكس» بإيرادات بلغت 4 آلاف و199 جنيها، بفارق 8 جنيهات عن فيلم «دولارات دولارت» الذي حقق 4 آلاف و191 جنيها، وفي الوقت الذي حقق فيه فيلم «ع الزيرو» إيرادات بلغت 483 جنيها لم يحقق فيلم «مرعي البريمو» الذي جاء في المركز الأخير سوى 136 جنيها فقط.

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